Лига чемпионов, 2-й тур: расписание и онлайн-трансляции матчей
Группа D
1 октября. Москва. Стадион «РЖД Арена». 22.00 (Матч ТВ — 21.15).
1 октября. Турин. Стадион «Алльянц». 22.00 (Матч Футбол 2 — 21.50).
Группа G
2 октября. Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена». 22.00 (Матч ТВ — 21.15).
2 октября. Лейпциг. Стадион «Ред Булл Арена». 22.00 (Матч Футбол 2 — 00.00).
Группа A
1 октября. Мадрид. Стадион «Сантьяго Бернабеу». 19.55 (Матч Футбол 1 — 19.40).
1 октября. Стамбул. Стадион «Тюрк Телеком». 22.00 (Матч Футбол 3 — 21.45).
Группа B
1 октября. Лондон. Стадион «Тоттенхэм Стэдиум». 22.00 (Матч Футбол 1 — 21.50).
1 октября. Белград. Стадион «Райко Митич». 22.00 (Матч Футбол 2 — 00.00).
Группа C
1 октября. Милан. Стадион «Сан-Сиро». 19.55 (Матч Футбол 2 — 19.40).
1 октября. Манчестер. Стадион «Этихад». 22.00 (Матч Игра — 21.45).
Группа E
2 октября. Генк. Стадион «Люминус Арена». 19.55 (Матч Футбол 2 — 19.40).
2 октября. Ливерпуль. Стадион «Энфилд». 22.00 (Матч Футбол 3 — 21.45).
Группа F
2 октября. Прага. Стадион «Синобо». 19.55 (Матч Футбол 1 — 19.40).
2 октября. Барселона. Стадион «Камп Ноу». 22.00 (Матч Футбол 1 — 21.50).
Группа H
2 октября. Лилль. Стадион «Пьер Моруа». 22.00 (Матч Игра — 21.45).
2 октября. Валенсия. Стадион «Месталья». 22.00 (Матч Футбол 2 — 21.50).
Лига чемпионов: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, онлайн-трансляции игр, новости и обзоры