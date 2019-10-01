Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Лига чемпионов, 2-й тур: расписание и онлайн-трансляции матчей

13:15
Диего Симеоне: снова в России. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Диего Симеоне: снова в России. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Вторая игровая неделя Лиги чемпионов: «Локомотив» принимает «Атлетико», «Зенит» — «Бенфику»

Группа D

Локомотив — Атлетико

1 октября. Москва. Стадион «РЖД Арена». 22.00 (Матч ТВ — 21.15).

Локомотив — Атлетико

Ювентус — Байер

1 октября. Турин. Стадион «Алльянц». 22.00 (Матч Футбол 2 — 21.50).

Ювентус — Байер

Группа G

Зенит — Бенфика

2 октября. Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена». 22.00 (Матч ТВ — 21.15).

Зенит — Бенфика

Лейпциг — Лион

2 октября. Лейпциг. Стадион «Ред Булл Арена». 22.00 (Матч Футбол 2 — 00.00).

РБ Лейпциг — Лион

Группа A

Реал — Брюгге

1 октября. Мадрид. Стадион «Сантьяго Бернабеу». 19.55 (Матч Футбол 1 — 19.40).

Реал — Брюгге

Галатасарай — ПСЖ

1 октября. Стамбул. Стадион «Тюрк Телеком». 22.00 (Матч Футбол 3 — 21.45).

Галатасарай — ПСЖ

Группа B

Тоттенхэм — Бавария

1 октября. Лондон. Стадион «Тоттенхэм Стэдиум». 22.00 (Матч Футбол 1 — 21.50).

Тоттенхэм Хотспур — Бавария

Црвена Звезда — Олимпиакос П

1 октября. Белград. Стадион «Райко Митич». 22.00 (Матч Футбол 2 — 00.00).

Црвена Звезда — Олимпиакос П

Группа C

Аталанта — Шахтер

1 октября. Милан. Стадион «Сан-Сиро». 19.55 (Матч Футбол 2 — 19.40).

Аталанта — Шахтер Д

Манчестер Сити — Динамо З

1 октября. Манчестер. Стадион «Этихад». 22.00 (Матч Игра — 21.45).

Манчестер Сити — Динамо З

Группа E

Генк — Наполи

2 октября. Генк. Стадион «Люминус Арена». 19.55 (Матч Футбол 2 — 19.40).

Генк — Наполи

Ливерпуль — Зальцбург

2 октября. Ливерпуль. Стадион «Энфилд». 22.00 (Матч Футбол 3 — 21.45).

Ливерпуль — Зальцбург

Группа F

Славия Пр — Боруссия Д

2 октября. Прага. Стадион «Синобо». 19.55 (Матч Футбол 1 — 19.40).

Славия Пр — Боруссия Д

Барселона — Интер

2 октября. Барселона. Стадион «Камп Ноу». 22.00 (Матч Футбол 1 — 21.50).

Барселона — Интер

Группа H

Лилль — Челси

2 октября. Лилль. Стадион «Пьер Моруа». 22.00 (Матч Игра — 21.45).

Лилль — Челси

Валенсия — Аякс

2 октября. Валенсия. Стадион «Месталья». 22.00 (Матч Футбол 2 — 21.50).

Валенсия — Аякс

Лига чемпионов: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, онлайн-трансляции игр, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 3890
Все опросы
Как завершится матч Лиги чемпионов «Локомотив» — «Атлетико»?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 2-й тур




Прямой эфир
Прямой эфир