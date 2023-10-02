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Энрике: «С точки зрения потенциала не думаю, что в Лиге чемпионов есть команда лучше «ПСЖ»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал шансы команды на победу в Лиге чемпионов.

«В Лиге чемпионов многое зависит от того, как ты сыграешь на групповом этапе в сентябре, октябре и ноябре, но потом ты не играешь до марта. И нужно быть на высоте, чтобы пройти групповой этап, а затем в марте снова показать себя очень хорошо в плей-офф. Тут есть много факторов и много команд нашего уровня, которые хотят победить. И мы одни из фаворитов в борьбе за трофей, и это наша цель. С точки зрения потенциала я не думаю, что есть команда лучше нас», — приводит слова Энрике сайт УЕФА.

Ранее Энрике рассказал о состоянии нападающего команды Килиана Мбаппе после травмы. Футболист получил повреждение 24 сентября.

«ПСЖ» в первом матче группового турнира ЛЧ обыграл дортмундскую «Боруссию» (2:0). 4 октября команда на выезде встретится с «Ньюкаслом». На данный момент парижане лидирует в группе F (3 очка). У «Ньюкасла» и «Милана» по одному баллу, а у «Боруссии» ни одного набранного очка.

«ПСЖ» с 12 очками занимает второе место в лиге 1.

Лига чемпионов УЕФА
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Луис Энрике
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