Лига чемпионов — что решается сегодня: «ПСЖ» или «Ньюкасл» с «Миланом» и другие расклады последних матчей

В четырех группах Лиги чемпионов в среду, 13 декабря, будут сыграны заключительные матчи.

Перед последним днем группового раунда ЛЧ известны 13 из 16 участников плей-офф. Ими стали «Бавария», «Копенгаген», «Арсенал», ПСВ, «Реал», «Наполи», «Реал Сосьедад», «Интер», «Атлетико», «Лацио», «Боруссия», «Манчестер Сити», «Лейпциг» и «Барселона». Сегодня определится две команды, которые сыграют в 1/8 финала.

Группа E

«Атлетико» — «Лацио», «Селтик» — «Фейеноорд» (матчи в 23.00 мск)

«Атлетико» вышел в плей-офф и станет первым, если не проиграет «Лацио».

«Лацио» вышел в плей-офф и станет первым, если победит «Атлетико».

«Фейеноорд» останется третьим и сыграет в плей-офф Лиги Европы, а «Селтик» — четвертый в этой группе.

Группа F

«Боруссия» — «ПСЖ», «Ньюкасл» — «Милан» (матчи в 23.00 мск)

«Боруссия» вышла в плей-офф и станет первой, если не проиграет «ПСЖ».

«ПСЖ» выйдет в плей-офф как победитель группы, если обыграет «Боруссию». Парижане выйдут в плей-офф со второго места, если сыграют вничью с дортмундцами и «Ньюкасл» не победит «Милан», а также если проиграют и англичане и итальянцы закончат матч вничью. В иных случаях «ПСЖ» станет третьим и попадет в плей-офф Лиги Европы.

«Ньюкасл» выйдет в плей-офф ЛЧ со второго места, если победит «Милан» и «ПСЖ» не обыграет «Боруссию». Английский клуб станет третьим в группе и попадет в плей-офф Лиги Европы, если он и «ПСЖ» одержат победы или сам сыграет вничью.

«Милан» выйдет в плей-офф ЛЧ со второго места, если победит «Ньюкасл» и «ПСЖ» проиграет «Боруссии». Итальянский клуб станет третьим в группе и попадает в плей-офф Лиги Европы, если победит и «ПСЖ» не проиграет.

Личные матчи соперников в этой группе: «ПСЖ» — «Боруссия» — победа гостей 2:0 в Париже, «Ньюкасл» — «ПСЖ» — победа хозяев 4:1 в Ньюкасле, 1:1 в Париже, «Милан» — «ПСЖ» — победа хозяев 2:1 в Милане и победа хозяев 3:0 в Париже, «Милан» — «Ньюкасл» — 0:0 в Милане.

Группа G

«Црвена Звезда» — «Манчестер Сити», «РБ Лейпциг» — «Янг Бойз» (матчи в 20.45 мск)

«Манчестер Сити» вышел в плей-офф с первого места в группе, «Лейпциг» — со второго.

«Янг Бойз» стал третьим и сыграет в плей-офф Лиги Европы, а «Црвена Звезда» — четвертая в этой группе (у швейцарского клуба перевес над сербским по личным матчам — 2:0 дома и 2:2 в гостях).

Группа H

«Порту» — «Шахтер», «Антверпен» — «Барселона» (матчи в 23.00 мск)

«Барселона» вышла в плей-офф и станет первой в группе, если не проиграет «Антверпену» или «Шахтер» не победит «Порту». Если «Барса» проиграет и «Шахтер» победит, первое место займет команда с лучшей разностью забитых и пропущенных мячей, следующие показатели — общее число забитых мячей и общее число забитых мячей в гостях.

«Порту» выйдет в плей-офф ЛЧ со второго места в группе, если не проиграет «Шахтеру».

«Шахтер» выйдет в плей-офф ЛЧ, если победит «Порту». Донецкий клуб потенциально может стать первым в группе, если одержит победу и «Барселона» проиграет, после чего в расчет пойдут общее число забитых и пропущенных мячей, общее число забитых мячей и общее число забитых мячей в гостях.

«Антверпен» стал четвертым в группе.

Личные матчи соперников по группе: «Барселона» — «Порту» — победа хозяев 2:1 в Барселоне и победа гостей 1:0 в Порту, «Шахтер» — «Порту» — поражение донецкого клуба в домашнем матче 1:3, «Шахтер» — «Барселона» — победа хозяев 2:1 в Барселоне и победа донецкого куба в домашнем матче 1:0.