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«Манчестер Юнайтед» установил антирекорд клуба по очкам в Лиге чемпионов

Алина Савинова
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Игроки «Манчестер Юнайтед».
Фото ФК «Манчестер Юнайтед».

«Манчестер Юнайтед» во второй раз в истории завершил групповой турнир Лиги чемпионов на последнем месте в таблице. Последний раз команда оказывалась четвертой в группе в сезоне-2005/2006.

Кроме того, «красные дьяволы» установили клубный антирекорд по очкам в турнире. Английская команда набрала всего 4 балла за 6 матчей. Этот результат стал худшим за всю историю «МЮ». До этого манкунианцы пять раз не попадали в плей-офф Лиги чемпионов, но всегда набирали как минимум шесть очков.

В группе А первое место заняла «Бавария» с 16 очками. «Копенгаген» с 8 баллами стал вторым. «Галатасарай» (5) расположился на третьей позиции — он продолжит борьбу в плей-офф Лиги Европы.

Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
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