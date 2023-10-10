Лига чемпионов: как и где смотреть трансляции матчей в России

«СЭ» публикует информацию о способах просмотра трансляций игр Лиги чемпионов. Групповой турнир ЛЧ сезона 2023 / 2024 пройдет до 13 декабря 2023 года.

Плей-офф стартует со стадии 1/8 финала в марте 2024 года. Финал Лиги чемпионов 2024 запланирован на 1 июня, решающий матч примет Лондон, стадион «Уэмбли».

Как смотреть Лигу чемпионов бесплатно

«Матч ТВ»

Федеральный спортивный канал «Матч ТВ» показывает бесплатно в прямом эфире несколько матчей Лиги чемпионов в туре/стадии плей-офф турнира. Видеотрансляции также доступны на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

Букмекерские конторы

Букмекерская компания «Лига Ставок» на своем сайте бесплатно ведет трансляции матчей. Посмотреть их в прямом эфире могут пользователи, которые прошли регистрацию и идентификацию.

Онлайн-кинотеатры

Российские онлайн-кинотеатры Wink, «Кинопоиск» и IVI показывают бесплатно матчи Лиги чемпионов канала «Матч ТВ» в высоком качестве. Для просмотра игр не требуется платная подписка.

Как смотреть Лигу чемпионов платно

«Матч Футбол 1», «Матч Футбол 2», «Матч Футбол 3»

Платные телеканалы «Матч Футбол 1», «Матч Футбол 2», «Матч Футбол 3» в прямом эфире показывают видеотрансляции игр Лиги чемпионов. Подписка на пакет вещателей, включая «Матч Арена» и «Матч Игра» стоит 399 рублей в месяц или 3990 рублей в год.

«Матч Арена» и «Матч Игра»

Платные каналы «Матч Арена» и «Матч Игра» используются в качестве запасных вариантов, когда нет возможности показывать трансляции ЛЧ на других вещательных системах.

Как еще можно следить за Лигой чемпионов

«СЭ» на своем сайте ведет онлайн-трансляции матчей Лиги чемпионов с формальными событиями (составами, голами, наказаниями и заменами) в матч-центрах и более подробно в формате текстового онлайна.

В сезоне 2022 / 2023 победителем Лиги чемпионов стал «Манчестер Сити». В финальной игре команда тренера Хосепа Гвардиолы победила «Интер» со счетом 1:0 (единственный гол на 68-й минуте забил испанский полузащитник «горожан» Родри).

Лига чемпионов УЕФА: новости и календарь игр, расписание матчей по группам и турнирные таблицы в актуальном виде, статистика и лучшие бомбардиры на сайте «СЭ».