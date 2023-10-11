Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 07:22

Гюндоган: «Барселона» может дойти до финала ЛЧ и даже выиграть его»

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган высказался о шансах команды выиграть Лигу чемпионов.

«Мы можем играть в очень хороший футбол и конкурировать с лучшими в мире. Если у нас получится стабильно выступать от игры к игре, не думая о результатах, которых мы хотим достичь, — потому что другие команды тоже очень хороши — мы сможем далеко продвинуться. Думаю, у нас по крайней мере есть потенциал зайти далеко. Мы сможем дойти до финала [Лиги чемпионов] и даже выиграть его», — приводит слова Гюндогана Diario Sport.

«Барселона» после двух матчей группового турнира ЛЧ занимает первое место в группе Н с 6 очками. Команда пока не пропустила ни одного гола. 25 октября каталонский клуб примет «Шахтер».

«Барселона» последний раз выигрывала Лигу чемпионов в сезоне-2014/15, тогда в финале команда обыграла «Ювентус» (3:1). Всего на счету каталонцев пять побед на этом турнире.

Илкай Гюндоган
Лига чемпионов УЕФА
ФК Барселона
2
0
Читайте также
«Против участия России, но бойкот — не выход». Запад определился с позицией по Парижу-2024
Исполком УЕФА отменил решение о допуске юношеских сборных России
В конгрессе США раскритиковали предложение объединить помощь Украине и Израилю
Самолеты и вертолеты группировки «Запад» нанесли 14 ударов по бригадам ВСУ
Haaretz узнала об ударе ЦАХАЛ по дому командующего военным крылом ХАМАС
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Реал» — «Ливерпуль»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Наполи» — «Айнтрахт»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Ман Сити» — «Лейпциг»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Порту» — «Интер»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Милан»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Челси» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Бенфика» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Интер» — «Порту»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Айнтрахт» — «Наполи»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Челси»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Брюгге» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Бавария»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Милан» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ювентус» — «ПСЖ»: видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Севилья»: видеообзор матча
«Милан» — «Зальцбург»: видеообзор матча
«Маккаби» — «Бенфика»: видеообзор матча
«Челси» — «Динамо» Загреб: видеообзор матча
«Копенгаген» — «Боруссия» Д: видеообзор матча
«Шахтер» — «Лейпциг»: видеообзор матча
«Реал» — «Селтик»: видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Наполи»: видеообзор матча
«Бавария» — «Интер»: видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига чемпионов: «Наполи» — «Реал», «Ньюкасл» — «ПСЖ» и другие матчи 3-го тура
Лига чемпионов: как и где смотреть трансляции матчей в России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Лига чемпионов: как и где смотреть трансляции матчей в России
Новости
RSS RSS
Все новости