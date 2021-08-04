Народный артист России, болельщик «Спартака» Денис Мацуев в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение красно-белых в матче против «Бенфики» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов (0:2).

«Печальный результат. Не предвещает ничего перспективного в Лиге чемпионов. Видно, что готовность разная. Основной состав у «Бенфики» сыгранный, они переигрывали во многих позициях «Спартак», где не было ни Мозеса, ни Промеса. Не хочу углубляться в детали матча, но, судя по всему, перспектива в Лиге чемпионов туманна, и будем довольствоваться Лигой Европы. Надо понимать, что «Бенфика» — одна из самых крепких команд Европы с сильным составом, они приехали не проигрывать. Много можно рассуждать о том, кто и сколько не добегал, почему сборники так сдали в отличие от предсезонного турнира, где они летали, несмотря на то, что они приехали после Евро, после отпуска. Имею в виду Зобнина, Джикию, Соболева. Сегодня было видно, что они не в своей тарелке, это был не лучший матч для них и в целом для команды. Даже после 0:2 можно биться, и мы знаем случаи, когда бывало разное, уверен, что и Руй Витория может подправить многие моменты, тем более скамейка у нас есть. Дай Бог! Я болею всегда до конца и буду болеть за «Спартак» в любой ситуации», — поделился Мацуев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Анастасией Гундоровой.

Также Мацуев прокомментировал решение Дениса Попова покинуть пост спортивного директора «Спартака».

«Надо выяснять мотивы, это все-таки внутренняя кухня, мы не знаем всей подноготной. Наверное, перерыв матча — не лучшее время для объявления этого решения. Потому что, если бы мы не проиграли, я думаю, мы бы это не обсуждали. Дай бог, чтобы во всех линиях «Спартака» была стабильность. Я имею в виду не только игровые, но и функциональные, селекционные и так далее», — добавил Мацуев.

Ответный матч «Спартака» против «Бенфики» состоится в Португалии 10 августа.