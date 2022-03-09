Определились первые четвертьфиналисты Лиги чемпионов

«Бавария» и «Ливерпуль» стали первыми участниками 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2021/22.

Немецкий клуб по сумме двух матче разобрался с австрийским «Зальцбургом». Первая игра в Австрии закончилась вничью (1:1), однако на своем поле мюнхенцы разгромили соперника со счетом 7:1.

«Ливерпуль» сломил сопротивление «Интера». «Красные» на выезде обыграли миланцев со счетом 2:0, уступили на своем поле (0:1), но по сумме двух матчей прошли дальше.

Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов состоится 18 марта в Ньоне.