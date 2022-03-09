«Ливерпуль» уступил «Интеру», но вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов

«Ливерпуль» проиграл «Интеру» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов — 0:1. Игра прошла на «Энфилде».

В первом тайме голов забито не было. Во второй половине единственный мяч на счету Лаутаро Мартинеса.

Спустя минуту после забитого гола гости остались в меньшинстве, так как вторую желтую карточку получил нападающий Алексис Санчес.

В первой встрече «Ливерпуль» выиграл со счетом 2:0, поэтому прошел в 1/4 финала.