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Сегодня, 00:59

«Ливерпуль» уступил «Интеру», но вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов

«Ливерпуль» вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов
Евгений Козинов
Корреспондент
8 мрата. «Ливерпуль» — «Интер» — 0:1.
Фото Reuters

«Ливерпуль» проиграл «Интеру» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов — 0:1. Игра прошла на «Энфилде».

В первом тайме голов забито не было. Во второй половине единственный мяч на счету Лаутаро Мартинеса.

Спустя минуту после забитого гола гости остались в меньшинстве, так как вторую желтую карточку получил нападающий Алексис Санчес.

В первой встрече «Ливерпуль» выиграл со счетом 2:0, поэтому прошел в 1/4 финала.

Лига чемпионов. 1/8 финала
08 мар, 23:00. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
0:1
Интер
Голы
Мартинес, 61 (0:1)
Ливерпуль
Алиссон ван Дейк Робертсон Матип Александр-Арнолд Фабинью Тиагу Алькантара (Хендерсон, 66) Джонс (Кейта, 65) Мане Салах Диогу Жота (Диас, 83)
Интер
Ханданович Дюмфрис (Дармиан, 75) де Врей (Д`Амброзио, 46) Шкриньяр Бастони Хакан Чалханоглу (Весино, 83) Видаль Брозович (Гальярдини, 75) Санчес Мартинес (Корреа, 76) Перишич
Предупреждения
Диогу Жота 40’, Робертсон 47’, Мане 71’  -  Санчес 45+4’, Видаль 45+6’, Бастони 85’, Гальярдини 90+4’
Удаления
Санчес 63’ (вторая ж.к)
Судьи
Лаос (Испания)
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ФК Интер (Интернационале)
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