Лига чемпионов, 1/8 финала: «Атлетико» — «Бавария», «ПСЖ» — «Манчестер Юнайтед» и другие пары плей-офф
В Ньоне (Швейцария) прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2021/22.
Пары 1/8 финала Лиги чемпионов:
«Бенфика» (Лиссабон, Португалия) — «Реал» (Мадрид, Испания);
«Вильярреал» (Испания) — «Манчестер Сити» (Англия);
«Атлетико» (Мадрид, Испания) — «Бавария» (Мюнхен, Германия);
«Зальцбург» (Австрия) — «Ливерпуль» (Англия);
«Интер» (Милан, Италия) — «Аякс» (Амстердам, Нидерланды);
«Спортинг» (Лиссабон, Португалия) — «Ювентус» (Турин, Италия);
«Челси» (Лондон, Англия) — «Лилль» (Франция);
«ПСЖ» (Париж, Франция) — «Манчестер Юнайтед» (Англия).
Первые матчи — 15/16/22/23 февраля, ответные — 8/9/15/16 марта 2022 года.
Финал состоится 29 мая 2021 года на стадионе «Санкт-Петербург».
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