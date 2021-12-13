Месси и Роналду встретятся в плей-офф Лиги чемпионов впервые с сезона-2010/11
«ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед» встретятся в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2021/22.
Таким образом, нападающий «ПСЖ» Лионель Месси и форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду вновь сыграют друг против друга. В последний раз они встречались в плей-офф Лиги чемпионов в сезоне-2010/11. Тогда «Барселона» одержала победу над «Реалом» в 1/2 финала со счетом 3:1 по сумме двух матчей.
Первые матчи — 15/16/22/23 февраля, ответные — 8/9/15/16 марта 2022 года.
Финал состоится 29 мая 2021 года на стадионе «Санкт-Петербург».
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