Лига чемпионов, жеребьевка 1/8 финала: где смотреть и во сколько начало церемонии
В понедельник, 13 декабря, в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов. Начало церемонии — в 14.00 по московскому времени.
Российские клубы не принимают участия в жеребьевке, так как «Зенит» не пробился в число лучших по итогам группового турнира.
В жеребьевке ЛЧ сезона-2021/22 примут участие:
— победители своих групп: «Аякс» (Нидерланды), «Бавария» (Германия), «Ливерпуль» (Англия), «Лилль» (Франция), «Манчестер Сити» (Англия), «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Реал» (Испания), «Ювентус» (Италия);
— команды, занявшие вторые места: «Атлетико» (Испания), «Бенфика» (Португалия), «Вильярреал» (Испания), «Зальцбург» (Австрия), «Интер» (Италия), «ПСЖ» (Франция), «Спортинг» (Португалия), «Челси» (Англия).
Первые матчи 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов планируются на 15 и 16, а также на 22 и 23 февраля. Ответные встречи пройдут 8, 9, 15 и 16 марта.
Следить за ходом жеребьевки плей-офф можно с помощью видеотрансляции в прямом эфире по этой ссылке или в прямом эфире на официальном сайте УЕФА.
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