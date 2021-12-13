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Лига чемпионов, жеребьевка 1/8 финала: где смотреть и во сколько начало церемонии

11:00
Жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов. Фото УЕФА
Жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов. Фото УЕФА
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В понедельник, 13 декабря, в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов. Начало церемонии — в 14.00 по московскому времени.

Российские клубы не принимают участия в жеребьевке, так как «Зенит» не пробился в число лучших по итогам группового турнира.

В жеребьевке ЛЧ сезона-2021/22 примут участие:

— победители своих групп: «Аякс» (Нидерланды), «Бавария» (Германия), «Ливерпуль» (Англия), «Лилль» (Франция), «Манчестер Сити» (Англия), «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Реал» (Испания), «Ювентус» (Италия);

— команды, занявшие вторые места: «Атлетико» (Испания), «Бенфика» (Португалия), «Вильярреал» (Испания), «Зальцбург» (Австрия), «Интер» (Италия), «ПСЖ» (Франция), «Спортинг» (Португалия), «Челси» (Англия).

Первые матчи 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов планируются на 15 и 16, а также на 22 и 23 февраля. Ответные встречи пройдут 8, 9, 15 и 16 марта.

Следить за ходом жеребьевки плей-офф можно с помощью видеотрансляции в прямом эфире по этой ссылке или в прямом эфире на официальном сайте УЕФА.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.82

П1

17%

2.07

X2

14%

1.81
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 1
Зенит 1
Матч завершен

П2

25%

2.08

1X

22%

1.80

Обе забьют - да

16%

1.72
⚽ Футбол. Франция. Лига 1
ПСЖ 2
Монако 0
Матч завершен

П1

31%

1.47

ТБ 3.0

19%

1.75

ИТБ1 (1.5)

18%

1.44

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Сергей Ревенко все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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