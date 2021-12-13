УЕФА заново проведет жеребьевку 1/8 финала Лиги чемпионов из-за допущенных ошибок

В пресс-службе УЕФА заявили, что из-за технической ошибки жеребьевка матчей 1/8 финала Лиги чемпионов будет проведена заново.

Жеребьевка была признана недействительной и будет полностью проведена повторно в 17.00 по московскому времени.

Ранее, 13 декабря, во время жеребьевки Лиги чемпионов в Ньоне (Швейцария) бывший российский футболист Андрей Аршавин вытянул шар с «Манчестер Юнайтед» в соперники «Вильярреалу». Обе команды играли в одной группе ЛЧ и не могут сыграть в плей-офф еврокубка. После этого «Манчестер Сити» стал соперником «Вильярреала», а «МЮ» попал на «ПСЖ».

Первым клубом, подавшим протест на результаты жеребьевки, был мадридский «Атлетико», которому попалась «Бавария», а не «Манчестер Юнайтед», который отсутствовал в корзине потенциальных соперников по ошибке организаторов.

Первые матчи 1/8 финала ЛЧ пройдут 15/16/22/23 февраля, ответные — 8/9/15/16 марта 2022 года.