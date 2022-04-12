12 апреля «Реал» и «Челси» проведут ответный матч в 1/4 финала ЛЧ

Во вторник, 12 апреля, мадридский «Реал» сыграет с «Челси» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Встреча пройдет в Мадриде (Испания) на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Начало — в 22.00 по московскому времени.

Первый матч завершился со счетом 3:1 в пользу мадридской команды.

Следить за матчем «Реал» — «Челси» можно в онлайн-трансляции на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции на сайте matchtv.ru.