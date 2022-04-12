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Лига чемпионов, «Реал» — «Челси»: смотреть прямую трансляцию

12 апреля «Реал» и «Челси» проведут ответный матч в 1/4 финала ЛЧ
Галина Глазко
Читать «СЭ» в
Карим Бензема в матче «Челси» — «Реал».
Фото Global Look Press

Во вторник, 12 апреля, мадридский «Реал» сыграет с «Челси» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Встреча пройдет в Мадриде (Испания) на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Начало — в 22.00 по московскому времени.

Первый матч завершился со счетом 3:1 в пользу мадридской команды.

Следить за матчем «Реал» — «Челси» можно в онлайн-трансляции на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции на сайте matchtv.ru.

Лига чемпионов. 1/4 финала
12 апр, 22:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
Челси

Лига чемпионов УЕФА
ФК Реал
ФК Челси
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