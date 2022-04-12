Главный тренер «Бенфики» Нельсон Вериссимо высказался накануне ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

«Мы подходим к этой игре с амбициями и верой в свою работу. Мы знаем, что отстаем на два гола, но все может измениться. Если мы забьем первыми, то сможем изменить ход игры. Команде предстоит столкнуться с одним из лучших клубов мира. «Бенфика» обязана быть эффективной и последовательной в атаке и при этом учитывать стратегию «Ливерпуля», — цитирует Вериссимо официальный сайт УЕФА.

Первая игра закончилась со счетом 3:1 в пользу мерсисайдцев. Ответная игра «Ливерпуль» — «Бенфика» состоится 13 апреля на «Энфилде». Начало — в 22.00 (мск).