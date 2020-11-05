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«Лейпциг» одержал победу в матче с «ПСЖ»

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«Лейпциг» победил «ПСЖ» (2:1) в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

В составе хозяев отличились Кристофер Нкунку и Эмиль Форсберг (с пенальти). У гостей забил Анхель Ди Мария, который также не реализовал пенальти. Парижане играли в меньшинстве с 69-й минуты после удаления Идриссы Гея. В концовке был удален и Преснель Кимпембе.

«Лейпциг» набрал шесть очков и идет вторым в группе Н. У парижан три очка и третья позиция.

Лига чемпионов

Группа Н

3-й тур

«Лейпциг» — «ПСЖ» — 2:1 (1:1)

РБ Лейпциг — ПСЖ

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 3-й тур




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