Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 03:28

«Надо признать свои ошибки». Леонардо — о вылете «ПСЖ» из Лиги чемпионов

Леонардо прокомментировал вылет «ПСЖ» из Лиги чемпионов
Евгений Козинов
Корреспондент

Спортивный директор «Пари Сен-Жермен» Леонардо признал, что клуб допустил ошибки, поэтому проиграл «Реалу» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов — 1:3.

«Это тяжелый удар. Первый пропущенный мяч многое изменил. Мы немного потерялись, а «Реал» это почувствовал. Надо признать свои ошибки вкупе с нашей неспособностью с честью выходить из трудных ситуаций. Мы проиграли — есть что анализировать, как можно скорее искать выход.

В раздевалке во время перерыва мы были уверены в том, что играем лучше и что этой командой, способной выиграть Лигу чемпионов, собираемся пройти в четвертьфинал. А когда все закачивается вот так, необходимо призадуматься, почему такое произошло, но на это потребуется время", — цитирует пресс-служба УЕФА Леонадо.

В первом матче «ПСЖ» одержал минимальную победу (1:0), поэтому «Реал» вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов. Соперник определится по итогам жеребьевки, которая состоится 18 марта.

Лига чемпионов. 1/8 финала
09 мар, 23:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
3:1
ПСЖ
Голы
Мбаппе, 39 (0:1), Бензема, 61 (1:1), Бензема, 76 (2:1), Бензема, 78 (3:1)
Реал
Куртуа Карвахаль (Васкес, 66) Эдер Милитау Алаба Начо Кроос (Камавинга, 58) Модрич Вальверде Бензема Асенсио (Родригу, 66) Винисиус Жуниор
ПСЖ
Доннарумма Хакими (Дракслер, 88) Кимпембе Маркиньюс Нуну Мендеш Верратти Паредес (Гей, 79) Данилу Перрейра (Ди Мария, 81) Мбаппе Неймар Месси
Предупреждения
Начо 43’, Винисиус Жуниор 44’, Карвахаль 60’, Васкес 88’  -  Паредес 7’, Доннарумма 62’, Хакими 81’, Кимпембе 83’
Судьи
Маккели (Голландия)
Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2033905--real-madrid-vs-paris/
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Леонардо Араужо
2
0
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Американская лыжница Диггинс оскорбилась на газету, которая назвала ее феей
Чудо на «Сантьяго Бернабеу». Бензема забил три мяча «ПСЖ» и вывел «Реал» в четвертьфинал Лиги чемпионов
Реклама
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2021/22: 1/8 финала
Президент «ПСЖ» хотел разобраться с судьями после поражения от «Реала»
«Бензема обокрал Мбаппе». Вальдано — о победе «Реала» над «ПСЖ»
Дакур раскритиковал Почеттино за поражение от «Реала»
«Я из тех, кто учится вовремя наслаждаться моментом». Гвардьола — о выходе в 1/4 финала Лиги чемпионов
Определились четыре четвертьфиналиста Лиги чемпионов
«Парижане наступили на кнопку самоуничтожения». Фердинанд — о победе «Реала» над «ПСЖ»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дакур раскритиковал Почеттино за поражение от «Реала»

«Бензема обокрал Мбаппе». Вальдано — о победе «Реала» над «ПСЖ»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости