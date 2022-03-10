Дакур раскритиковал Почеттино за поражение от «Реала»

Бывший полузащитник сборной Франции Оливье Дакур считает, что в поражении «ПСЖ» от «Реала» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов виноват главный тренер Маурисио Почеттино.

«Парижане на протяжении целого часа играли с Месси, Неймаром и Мбаппе в составе. Когда уже выигрываешь, неплохо бы менять одного из них, чтобы немного укрепить построения. Почеттино не сделал этого», — цитирует пресс-служба УЕФА Дакура.

В первом матче «ПСЖ» одержал минимальную победу (1:0), поэтому «Реал» вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов. Соперник определится по итогам жеребьевки, которая состоится 18 марта.