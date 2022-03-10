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Сегодня, 03:18

Дакур раскритиковал Почеттино за поражение от «Реала»

Евгений Козинов
Корреспондент

Бывший полузащитник сборной Франции Оливье Дакур считает, что в поражении «ПСЖ» от «Реала» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов виноват главный тренер Маурисио Почеттино.

«Парижане на протяжении целого часа играли с Месси, Неймаром и Мбаппе в составе. Когда уже выигрываешь, неплохо бы менять одного из них, чтобы немного укрепить построения. Почеттино не сделал этого», — цитирует пресс-служба УЕФА Дакура.

В первом матче «ПСЖ» одержал минимальную победу (1:0), поэтому «Реал» вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов. Соперник определится по итогам жеребьевки, которая состоится 18 марта.

Лига чемпионов. 1/8 финала
09 мар, 23:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
3:1
ПСЖ
Голы
Мбаппе, 39 (0:1), Бензема, 61 (1:1), Бензема, 76 (2:1), Бензема, 78 (3:1)
Реал
Куртуа Карвахаль (Васкес, 66) Эдер Милитау Алаба Начо Кроос (Камавинга, 58) Модрич Вальверде Бензема Асенсио (Родригу, 66) Винисиус Жуниор
ПСЖ
Доннарумма Хакими (Дракслер, 88) Кимпембе Маркиньюс Нуну Мендеш Верратти Паредес (Гей, 79) Данилу Перрейра (Ди Мария, 81) Мбаппе Неймар Месси
Предупреждения
Начо 43’, Винисиус Жуниор 44’, Карвахаль 60’, Васкес 88’  -  Паредес 7’, Доннарумма 62’, Хакими 81’, Кимпембе 83’
Судьи
Маккели (Голландия)
Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2033905--real-madrid-vs-paris/
Маурисио Почеттино
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Лига чемпионов УЕФА
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
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