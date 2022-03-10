Бывший главный тренер «Реала» Хорхе Вальдано прокомментировал победу мадридской команды над «ПСЖ» (3:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мы знали, что один гол может изменить эмоциональную подоплеку матча, — так и произошло. Бензема обокрал в этот вечер вдохновенно игравшего Мбаппе. Атмосфера на «Бернабеу» имела очень важное значение», — цитирует пресс-служба УЕФА Вальдано.

В первом матче «ПСЖ» одержал минимальную победу (1:0), поэтому «Реал» вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов. Соперник определится по итогам жеребьевки, которая состоится 18 марта.