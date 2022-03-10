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«Бензема обокрал Мбаппе». Вальдано — о победе «Реала» над «ПСЖ»

Вальдано прокомментировал победу «Реала» над «ПСЖ»
Евгений Козинов
Корреспондент

Бывший главный тренер «Реала» Хорхе Вальдано прокомментировал победу мадридской команды над «ПСЖ» (3:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мы знали, что один гол может изменить эмоциональную подоплеку матча, — так и произошло. Бензема обокрал в этот вечер вдохновенно игравшего Мбаппе. Атмосфера на «Бернабеу» имела очень важное значение», — цитирует пресс-служба УЕФА Вальдано.

В первом матче «ПСЖ» одержал минимальную победу (1:0), поэтому «Реал» вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов. Соперник определится по итогам жеребьевки, которая состоится 18 марта.

Лига чемпионов. 1/8 финала
09 мар, 23:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
3:1
ПСЖ
Голы
Мбаппе, 39 (0:1), Бензема, 61 (1:1), Бензема, 76 (2:1), Бензема, 78 (3:1)
Реал
Куртуа Карвахаль (Васкес, 66) Эдер Милитау Алаба Начо Кроос (Камавинга, 58) Модрич Вальверде Бензема Асенсио (Родригу, 66) Винисиус Жуниор
ПСЖ
Доннарумма Хакими (Дракслер, 88) Кимпембе Маркиньюс Нуну Мендеш Верратти Паредес (Гей, 79) Данилу Перрейра (Ди Мария, 81) Мбаппе Неймар Месси
Предупреждения
Начо 43’, Винисиус Жуниор 44’, Карвахаль 60’, Васкес 88’  -  Паредес 7’, Доннарумма 62’, Хакими 81’, Кимпембе 83’
Судьи
Маккели (Голландия)
Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2033905--real-madrid-vs-paris/
Хорхе Вальдано
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
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