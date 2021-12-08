8 декабря в матче группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» на своем поле сыграет с «Челси». Стали известны стартовые составы команд на эту встречу.

«Зенит»: Кержаков, Д.Сантос, Ракицкий, Ловрен, Караваев, Кузяев, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Малком, Азмун.

Запасные: Одоевский, Бязров, Круговой, Кравцов, Кузнецов, Хотулев, Сутормин, Ерохин, Оздоев, Мостовой, Дзюба.

«Челси»: Кепа, Джеймс, Кристенсен, Сарр, Аспиликуэта, Баркли, Сауль, Маунт, Хадсон-Одои, Вернер, Лукаку.

Запасные: Беттинелли, Менди, Рюдигер, Алонсо, Т.Силва, Пулишич, Лофтус-Чик, Зиеш, Хаверц.

Для петербуржцев это последний матч в главном еврокубковом турнире: они отправляются в Лигу Европы.