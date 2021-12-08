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«Зенит» — «Челси»: Ловрен и Азмун выйдут в старте, Дзюба остался в запасе

19:26
Деян Ловрен. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Деян Ловрен. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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8 декабря в матче группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» на своем поле сыграет с «Челси». Стали известны стартовые составы команд на эту встречу.

«Зенит»: Кержаков, Д.Сантос, Ракицкий, Ловрен, Караваев, Кузяев, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Малком, Азмун.

Запасные: Одоевский, Бязров, Круговой, Кравцов, Кузнецов, Хотулев, Сутормин, Ерохин, Оздоев, Мостовой, Дзюба.

«Челси»: Кепа, Джеймс, Кристенсен, Сарр, Аспиликуэта, Баркли, Сауль, Маунт, Хадсон-Одои, Вернер, Лукаку.

Запасные: Беттинелли, Менди, Рюдигер, Алонсо, Т.Силва, Пулишич, Лофтус-Чик, Зиеш, Хаверц.

Для петербуржцев это последний матч в главном еврокубковом турнире: они отправляются в Лигу Европы.

Лига чемпионов. Группа H
08 дек, 20:45. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Челси

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Иван Шитик все материалы автора

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Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 7 и 8 декабря, 6-й тур, расписание и результаты матчей, «Зенит» — «Челси», «Бавария» — «Барселона», «Реал» — «Интер» и другие игры, новости и обзоры