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14 февраля, 21:45

«Лацио» — «Бавария»: смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов

Трансляция матча ЛЧ «Лацио» — «Бавария» начнется в 22.45 мск
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Форвард «Баварии» Харри Кейн.
Харри Кейн.
Фото AFP

«Лацио» дома на Олимпийском стадионе в Риме (Италия) примет мюнхенскую «Баварию» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов 14 февраля. Игра начнется в 23.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию противостояния «Лацио» — «Бавария» можно будет в прямом эфире на телеканале «Матч Футбол 1». Начало — в 22.45 мск. Следите за ключевыми событиями игры с помощью матч-центра. «СЭ» также проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка «Лацио» — «Бавария».

Ответный матч 1/8 финала ЛЧ между «Баварией» и «Лацио» состоится 5 марта в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена», начало — в 23.00 мск.

«Бавария» шесть раз становилась победительницей Лиги чемпионов (1973/1974, 1974/1975, 1975/1976, 2000/01, 2012/13, 2019/20).

Лига чемпионов: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр плей-офф, статьи и статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

Арсен Захарян, Килиан Мбаппе и&nbsp;Харри Кейн. «ПСЖ» — «Реал Сосьедад», «Лацио» — «Бавария». Онлайн-трансляция матчей

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ФК Бавария
ФК Лацио
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