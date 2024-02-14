«Лацио» дома на Олимпийском стадионе в Риме (Италия) примет мюнхенскую «Баварию» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов 14 февраля. Игра начнется в 23.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию противостояния «Лацио» — «Бавария» можно будет в прямом эфире на телеканале «Матч Футбол 1». Начало — в 22.45 мск. Следите за ключевыми событиями игры с помощью матч-центра. «СЭ» также проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка «Лацио» — «Бавария».

Ответный матч 1/8 финала ЛЧ между «Баварией» и «Лацио» состоится 5 марта в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена», начало — в 23.00 мск.

«Бавария» шесть раз становилась победительницей Лиги чемпионов (1973/1974, 1974/1975, 1975/1976, 2000/01, 2012/13, 2019/20).

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