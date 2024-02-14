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14 февраля, 19:15

Булыкин обратился к Захаряну перед матчем «Реал Сосьедад» с «ПСЖ» в Лиге чемпионов

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший форвард «Динамо» Дмитрий Булыкин считает, что у российского полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна будет шанс себя проявить в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ».

«У него будет большой шанс себя проявить. Я думаю, что если хорошо сыграет, то это будет совсем другое дело. Я ему желаю хорошо сыграть, но это будет тяжело сделать. Во-первых, неизвестно насколько он выйдет, а во-вторых, соперники там очень серьезные», — приводит слова Булыкина Vprognoze.ru.

«Реал Сосьедад» на выезде сыграет с «ПСЖ» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Игра пройдет 14 февраля, начало — в 23.00 по московскому времен.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/11529248-bulykin-obratilsya-k-zaharyanu-pered-matchem-reala-sosedad-s-pszh-v-lige-chempionov.html
Арсен Захарян
Дмитрий Булыкин
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал Сосьедад
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