Булыкин обратился к Захаряну перед матчем «Реал Сосьедад» с «ПСЖ» в Лиге чемпионов

Бывший форвард «Динамо» Дмитрий Булыкин считает, что у российского полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна будет шанс себя проявить в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ».

«У него будет большой шанс себя проявить. Я думаю, что если хорошо сыграет, то это будет совсем другое дело. Я ему желаю хорошо сыграть, но это будет тяжело сделать. Во-первых, неизвестно насколько он выйдет, а во-вторых, соперники там очень серьезные», — приводит слова Булыкина Vprognoze.ru.

«Реал Сосьедад» на выезде сыграет с «ПСЖ» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Игра пройдет 14 февраля, начало — в 23.00 по московскому времен.