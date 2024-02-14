«ПСЖ» — «Реал Сосьедад»: Захарян остался в запасе, младший брат Мбаппе попал в заявку

«ПСЖ» и «Реал Сосьедад» объявили составы на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

У парижан в стартовом составе выйдет Килиан Мбаппе, а в числе запасных оказался его 17-летний младший брат Итан.

Российский полузащитник испанской команды Арсен Захарян остался в запасе.

«ПСЖ»: Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Данило, Беральдо, Заир-Эмери, Фабиан Руис, Витинья, Дембеле, К. Мбаппе, Баркола.

Запасные: Навас, Тенас, Угарте, Гонсалу Рамуш, Асенсио, Эрнандес, Коло-Муани, Мукиеле, Солер, Э. Мбаппе, Маюлу.

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Траоре, Субельдиа, Ле Норман, Галан, Мендес, Субименди, Мерино, Кубо, Андре Силва, Барренечеа.

Запасные: Марреро, Фрага, Захарян, Гонсалес, Оласагасти, Садик, Пачеко, Туррьентес, Магуназелая, Марин, Арамбуру.

Матч «ПСЖ» — «Реал Сосьедад» состоится в среду, 14 февраля и начнется в 23.00 (мск).