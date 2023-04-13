Крауч: «У «Милана» теперь будет больше уверенности перед ответным матчем»

Экс-форвард сборной Англии Питер Крауч прокомментировал победу «Милана» над «Наполи» (1:0) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Милан» был рад своей победе. Моменты у «Наполи» были, но их не хватило для гола. Тот факт, что «Милан» создал моменты и забил, придаст им уверенности перед ответным матчем", — цитирует пресс-служба УЕФА Крауча.

Ответный матч пройдет в Неаполе через неделю, 18 апреля. Начало встречи — 22.00 по московскому времени.