Винисиус: «У нас было много моментов, и это очевидно, ведь мы «Реал» и хотим забивать много»

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор прокомментировал победу над «Челси» (2:0) в первой игре четвертьфинала Лиги чемпионов.

Бразилец был признан лучшим игроком встречи.

«Мы действительно играли очень хорошо, постоянно прессинговали, как и на этой же стадии в прошлом сезоне. Это была одна из наших лучших игр в сезоне. Но это только половина дела. Нам просто нужно сохранять спокойствие.

У нас было много моментов и это очевидно, ведь будучи «Реалом», мы всегда хотим забивать больше. Мы знаем, что выездная игра с «Челси» будет сложной. Теперь нам осталось отдохнуть и сохранять ясный ум.

Любой игрок, который выходит в футболке «Реала» знает, насколько особенной является Лига чемпионов. В частности, на «Бернабеу», когда на нас смотрит множество фанатов», — цитирует игрока пресс-служба УЕФА.

Ответная игра между «Реалом» и «Челси» состоится в Лондоне 18 апреля. Начало — в 22.00 мск.