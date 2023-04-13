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Лучшая команда Италии? «Милан» обыграл «Наполи» дважды за десять дней

Андрей Кузичев
Корреспондент
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12 апреля. «Милан» — «Наполи» — 1:0. Хвича Кварацхелия и Браим Диас.
Фото Global Look Press
Миланское дерби в полуфинале Лиги чемпионов реально, как никогда.
Лига чемпионов. 1/4 финала
12 апр, 22:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
1:0
Наполи

Спад, кризис, пресыщение — какие только причины не подбирали, разбираясь в неудачах «Милана» после чемпионского сезона. Только «россонери» времен Стефано Пиоли не чувствует боли и поднимаются после нокдаунов. Порой их бьют очень сильно, но они, кажется, становятся от этого только сильнее. Помнится, тренер даже вспоминал, как команда, впоследствии выигравшая скудетто, закалилась после унизительных 0:5 от «Аталанты».

12&nbsp;апреля. &laquo;Реал&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Челси&raquo;&nbsp;&mdash; 2:0. Винисиус Жуниор и&nbsp;Карим Бензема. «Реал» мчится к новому титулу в Лиге чемпионов. «Челси» — в никуда

«Милан» образца нынешнего сезона тоже в какой-то момент почти достиг дна. Получал 0:3 в суперкубковом дерби и пять мячей в домашней игре от «Сассуоло» в нижней точке падения. Но потом в ворота вернулся Меньян, пропустивший несколько месяцев, пришел в себя после чемпионата мира Эрнандес, а Рафаэл Леау взялся за ум и стал тем, кто разрывал соперников в прошлом чемпионате.

Десять дней назад в Неаполе «Милан» выдал лучшую игру сезона, уничтожив команду Лучано Спаллетти со счетом 4:0. И, глядя на то избиение, было трудно поверить, что миланцы втаптывают в газон лучшую — с большим отрывом — команду серии А. Кварацхелию в тот вечер было не видно и не слышно. Но разве это что-то гарантировало миланцам на «Сан-Сиро»?

Напротив, было интересно, как будет выглядеть задетая за живое команда из Неаполя, и что придумает Спаллетти. Ему ведь пришлось ломать голову, так как вслед за Осимхеном в лазарет отправился Симеоне, а Распадори — опять же по медицинским причинам — не мог провести полный матч. То есть у «Наполи» не осталось ни одного профильного центрального нападающего, и альтернативой стал Элмас в роли ложной «девятки».

Катастрофа? Какое там! В первой же атаке Калабрия остановил на ленточке удар Хвичи. Затем постоянно выдвигавшийся в переднюю линию Зелиньски заставил Меньяна вытаскивать мяч из-под перекладины. «Милан» оставили без мяча и вынудили защищаться, однако такая легкость оказалась для гостей обманчивой.

«Россонери» терпели и ждали своего шанса. Первый — когда Леау ушел от трех защитников и пустил мяч мимо дальней штанги — был упущен. Зато вторая контратака с участием Браима Диаса, Леау и Беннасера завершилась попаданием алжирского хавбека в ближний угол. Пока неаполитанцы пытались прийти в себя, на пути удара завершавшего подачу углового Кьера оказалась перекладина.

«Мы спокойны, потому что понимаем, что подготовились к этому матчу наилучшим образом», — эта предматчевая фраза Пиоли к перерыву воспринималась совсем не как стандартный ответ на дежурный вопрос.

Такой «Милан» точно знает, что делать с «Наполи», будучи при этом абсолютно разным: наглым, доминирующим и сметающим все на своем пути в Неаполе; сосредоточенным, прагматичным и по-хорошему злым в Милане. Южане давили, имея преимущество во владении мячом, ударам (15-12), попаданиям в створ (5-2) и угловым (10-3). Но каков в этом смысл, если счет на табло не меняется, а количество игроков уменьшается, так как Замбо-Ангисса за четыре минуты нарвался на две желтые карточки?

На него, как и на получившего лишнее предупреждение Ким Мин Джэ, в ответном матче рассчитывать не приходится. Восстановится ли Осимхен, без которого совсем не так эффективен замененный на 81-й минуте Хвича, большой вопрос. Пока перечисление кадровых проблем звучит как приговор будущим чемпионам Италии.

Только назвать их шансы скромными язык не повернется. На «Сан-Сиро» даже вдесятером «Наполи» мог спастись усилиями своих защитников. Однако великолепный Меньян потащил убойных удар от Ди Лоренцо, а Оливера пробил выше. Гол был рядом, но на данный момент ближе стало миланское дерби в полуфинале.

Хвича Кварацхелия
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