Корона заявил, что «Порту» нужно проявить характер и отвагу против «Ювентуса»

Нападающий «Порту» Хесус Корона поделился ожиданиями от матча против «Ювентуса» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Такие моменты приходят в грезах, — цитирует футболиста официальный сайт УЕФА 18 февраля. — Надо продемонстрировать характер и отвагу, которые свойственны «Порту». Надо подойти к игре с таким настроем и сделать все в наших силах.

Временами мы были далеки от идеала в чемпионате Португалии. Надо встряхнуться, поменять все и вернуть улыбки на лица игроков".

Матч «Порту» — «Ювентус» состоится 17 февраля. Начало в 23.00 по московскому времени.