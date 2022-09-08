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Сегодня, 05:13

Конте остался доволен победой «Тоттенхэма» над «Марселем»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте прокомментировал победу над «Марселем» (2:0) в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Эти дни особенные. Перед матчем мы поговорили с игроками, чтобы сказать, что мы очень хорошо знаем, какую работу провели в прошлом сезоне, какие принесли жертвы, чтобы мы могли сегодня играть тут. Я думаю, что мы все чувствовали небольшое давление, но сейчас мы должны быть довольны», — цитирует пресс-служба УЕФА Конте.

Во 2-м туре группового турнира Лиги чемпионов «Марсель» сыграет с «Айнтрахтом», а «Тоттенхэма» встретится со «Спортингом». Матчи пройдут 13 сентября.

Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2035648--tottenham-vs-marseille/
Антонио Конте
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Марсель
ФК Тоттенхэм Хотспур
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