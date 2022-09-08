Замбо-Ангисса прокомментировал победу «Наполи» над «Ливерпулем»

Полузащитник «Наполи» Андре Замбо-Ангисса прокомментировал победу над «Ливерпулем» (4:1) в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Это была трудная победа над такой командой как «Ливерпуль». Это мой первый матч в Лиге чемпионов и я очень счастлив», — цитирует пресс-служба УЕФА Замбо-Ангисса.

Во 2-м туре группового турнира Лиги чемпионов «Наполи» сыграет против «Рейнеджерс», а «Ливерпуль» встретится с «Аяксом». Матчи пройдут 13 сентября.