Тудор рассказал, какие эмоции испытывает после поражения от «Тоттенхэма» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Марселя» Игор Тудор прокомментировал поражение от «Тоттенхэма» (0:2) в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«У меня смесь эмоций. В первом тайме мы доминировали, но тут не так-то просто реализовать это. Красная карточка изменила ситуацию, и стало сложнее. Ни одна из сторон не смогла создать много моментов, и исход игры решили два навеса», — цитирует пресс-служба УЕФА Тудор.

Во 2-м туре группового турнира Лиги чемпионов «Марсель» сыграет с «Айнтрахтом», а «Тоттенхэм» встретится со «Спортингом». Матчи пройдут 13 сентября.