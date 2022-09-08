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Сегодня, 05:41

Тудор рассказал, какие эмоции испытывает после поражения от «Тоттенхэма» в Лиге чемпионов

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Марселя» Игор Тудор прокомментировал поражение от «Тоттенхэма» (0:2) в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«У меня смесь эмоций. В первом тайме мы доминировали, но тут не так-то просто реализовать это. Красная карточка изменила ситуацию, и стало сложнее. Ни одна из сторон не смогла создать много моментов, и исход игры решили два навеса», — цитирует пресс-служба УЕФА Тудор.

Во 2-м туре группового турнира Лиги чемпионов «Марсель» сыграет с «Айнтрахтом», а «Тоттенхэм» встретится со «Спортингом». Матчи пройдут 13 сентября.
Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2035648--tottenham-vs-marseille/
Игор Тудор
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Марсель
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