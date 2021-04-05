Клопп: «Все говорят, что «Реал» — фаворит»
23:00
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о настрое команды на матч 1/4 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».
«Моя мотивация на самом высоком уровне, потому что мы хотим выйти в следующий раунд. Это не имеет ничего общего с финалом 2018 года. Если бы кто-то спросил меня через месяц после финала, пригласил ли бы я Серхио Рамоса на свой юбилей — нет. Но сейчас... Это было очень давно.
Мы тут не для мести. Но было бы здорово пройти в следующий раунд.
Слышал, все говорят, что «Реал» — фаворит. Здорово! У нас нет проблем с ролью претендента», — цитирует Клоппа Sky Sports.
Первая четвертьфинальная встреча команд пройдет в Мадриде во вторник, 6 апреля.
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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/4 финала — пары плей-офф — расписание и результаты матчей — новости и обзоры
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