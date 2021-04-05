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Защитник «Реала» рассказал о целях команды в 1/4 финала ЛЧ против «Ливерпуля»

21:03
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Защитник «Реала» Начо Фернандес рассказал о подготовке к первому матчу 1/4 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

«Мы хорошо играем как в четыре защитника, так и в пять. Мы в отличной форме, настрой позитивный. Схема не имеет значения, наша цель добиться хорошего результата перед ответным матчем.

Я в этом сезоне показывают свой лучший футбол. Я счастлив и чувствую себя важным игроком этой команды, давно такого не ощущал. Надеюсь, смогу продолжить играть с той же уверенностью», – приводит слова Начо официальный сайт УЕФА.

Матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Боруссия» Дортмунд состоится завтра, 6 апреля. Начало встречи — в 22:00 (мск).

Реал - Ливерпуль

 

Дополнительная информация:

https://www.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029489--real-madrid-vs-liverpool/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/4 финала — пары плей-офф — расписание и результаты матчей — новости и обзоры




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