Защитник «Реала» рассказал о целях команды в 1/4 финала ЛЧ против «Ливерпуля»
Защитник «Реала» Начо Фернандес рассказал о подготовке к первому матчу 1/4 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля».
«Мы хорошо играем как в четыре защитника, так и в пять. Мы в отличной форме, настрой позитивный. Схема не имеет значения, наша цель добиться хорошего результата перед ответным матчем.
Я в этом сезоне показывают свой лучший футбол. Я счастлив и чувствую себя важным игроком этой команды, давно такого не ощущал. Надеюсь, смогу продолжить играть с той же уверенностью», – приводит слова Начо официальный сайт УЕФА.
Матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Боруссия» Дортмунд состоится завтра, 6 апреля. Начало встречи — в 22:00 (мск).
Дополнительная информация:
https://www.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029489--real-madrid-vs-liverpool/
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