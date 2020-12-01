Клопп: «Пока у «Ливерпуля» есть возможность выпустить на поле 11 игроков, мы будем бороться изо всех сил»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от матча 5-го тура Лиги чемпионов против «Аякса».

«Ситуация далека от идеальной, но помощи ждать особенно неоткуда, и речь не только о нас, но вообще о футболе. Пока у нас есть возможность выпустить на поле 11 игроков, мы будем бороться изо всех сил. Именно так обстоит дело.

Я счастлив за две тысячи счастливчиков, которые снова смогут посмотреть футбол вживую. Речь не идет о каком-то преимуществе или наоборот. Это просто хороший знак, что все возможно. Надеюсь, это будет первый шаг», — приводит слова Клоппа официальный сайт УЕФА.