Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы / Плей-офф Календарь / результаты Статьи Фото Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Киммих надеется, что «Бавария» будет реже пропускать

02:20
Теги:

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих поделился впечатлениями после матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Лацио» (2:1).

«Сегодня было важно победить, даже несмотря на солидный перевес по итогам первого матча, — цитирует футболиста официальный сайт УЕФА 18 марта. — Мы хотели доказать, что нам хочется побеждать в каждой игре. Это в наших генах. С таким настроем мы подходим к каждому матчу.

Было бы неплохо пореже пропускать. В этом сезоне нам это удается не часто. Даже сегодня, в матче с соперником, которому, по сути, нечего было доказывать, мы не могли сохранить свои ворота на замке».

В первой игре «Бавария» победила 4:1. Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов состоится 19 марта.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029481--bayern-vs-lazio/

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала




Загрузка...