Киммих надеется, что «Бавария» будет реже пропускать

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих поделился впечатлениями после матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Лацио» (2:1).

«Сегодня было важно победить, даже несмотря на солидный перевес по итогам первого матча, — цитирует футболиста официальный сайт УЕФА 18 марта. — Мы хотели доказать, что нам хочется побеждать в каждой игре. Это в наших генах. С таким настроем мы подходим к каждому матчу.

Было бы неплохо пореже пропускать. В этом сезоне нам это удается не часто. Даже сегодня, в матче с соперником, которому, по сути, нечего было доказывать, мы не могли сохранить свои ворота на замке».

В первой игре «Бавария» победила 4:1. Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов состоится 19 марта.