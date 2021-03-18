Де Брейне, Канте, Модрич и Киммих претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Пресс-служба УЕФА объявила претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов. За почетное звание поборются Кевин де Брейне («Манчестер Сити»), Н'Голо Канте («Челси»), Лука Модрич («Реал») и Йосуа Киммих («Бавария»). Победитель будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.

? Who gets your vote?



? Kevin De Bruyne

? Luka Modri?

? Joshua Kimmich

? N'Golo Kant?#UCLPOTW | @FTBSantander — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 17, 2021