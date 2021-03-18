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Де Брейне, Канте, Модрич и Киммих претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

02:22
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Пресс-служба УЕФА объявила претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов. За почетное звание поборются Кевин де Брейне («Манчестер Сити»), Н'Голо Канте («Челси»), Лука Модрич («Реал») и Йосуа Киммих («Бавария»). Победитель будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала




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