Симоне Индзаги считает, что с «Баварией» невозможно играть на равных

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги поделился впечатлениями после матча с «Баварией» (1:2) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Из-за счета в первой игре нам пришлось рисковать сегодня, — цитирует специалиста официальный сайт УЕФА 18 марта. - Игроки старились не опускать руки. Нам нужно было показать хорошую игру. Мы покидает турнир на позитивной ноте.

С некоторыми командами просто невозможно играть на равных. «Бавария» — одна из таких команд. Я горжусь нашей кампанией в Лиге чемпионов. Мы ни разу не проиграли на групповом этапе».

В первой игре «Бавария» победила 4:1. Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов состоится 19 марта.