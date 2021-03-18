Симоне Индзаги считает, что с «Баварией» невозможно играть на равных
02:04
Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги поделился впечатлениями после матча с «Баварией» (1:2) в 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Из-за счета в первой игре нам пришлось рисковать сегодня, — цитирует специалиста официальный сайт УЕФА 18 марта. - Игроки старились не опускать руки. Нам нужно было показать хорошую игру. Мы покидает турнир на позитивной ноте.
С некоторыми командами просто невозможно играть на равных. «Бавария» — одна из таких команд. Я горжусь нашей кампанией в Лиге чемпионов. Мы ни разу не проиграли на групповом этапе».
В первой игре «Бавария» победила 4:1. Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов состоится 19 марта.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029481--bayern-vs-lazio/
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала
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