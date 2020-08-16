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Кевин Де Брейне: «Мы слишком часто ошибались весь год»

02:49
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Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне рассказал о причинах поражения в матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Лиона» (1:3).

«Эта команда великолепна, но мы допустили слишком много ошибок, — цитирует Де Брейне официальный сайт УЕФА. — Мы слишком часто ошибались весь этот год. Сезон новый, результат тот же. Мне кажется, первый тайм был недостаточно хорош. Думаю, мы это знали. Мы медленно начали, и у нас не было много вариантов. Считаю, что во втором тайме мы играли хорошо. Мы стали поддавливать соперника, играть в более атакующем ключе, как мы обычно это делаем, и у нас все было для победы. Мы создали достаточно моментов, чтобы забить нужное количество голов. Мы должны извлечь из этого урок».

В полуфинале «Лион» сыграет с «Баварией».

Манчестер Сити — Лион

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. Финал восьми




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