Кевин Де Брейне: «Мы слишком часто ошибались весь год»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне рассказал о причинах поражения в матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Лиона» (1:3).

«Эта команда великолепна, но мы допустили слишком много ошибок, — цитирует Де Брейне официальный сайт УЕФА. — Мы слишком часто ошибались весь этот год. Сезон новый, результат тот же. Мне кажется, первый тайм был недостаточно хорош. Думаю, мы это знали. Мы медленно начали, и у нас не было много вариантов. Считаю, что во втором тайме мы играли хорошо. Мы стали поддавливать соперника, играть в более атакующем ключе, как мы обычно это делаем, и у нас все было для победы. Мы создали достаточно моментов, чтобы забить нужное количество голов. Мы должны извлечь из этого урок».

В полуфинале «Лион» сыграет с «Баварией».