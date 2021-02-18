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Кьеллини из-за травмы в матче с «Порту» может пропустить две недели

15:06
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Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини получил повреждение в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Порту» (1:2).

По сведениям Il Bianconero, 36-летний итальянец прибыл в медицинский центр клуба для прохождения тестов. Сообщается, что игрок рискует выбыть на две недели.

В текущем сезоне Кьеллини провел 15 матчей за «Ювентус», в которых заработал три желтые карточки.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала




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