Кьеллини из-за травмы в матче с «Порту» может пропустить две недели
15:06
Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини получил повреждение в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Порту» (1:2).
По сведениям Il Bianconero, 36-летний итальянец прибыл в медицинский центр клуба для прохождения тестов. Сообщается, что игрок рискует выбыть на две недели.
В текущем сезоне Кьеллини провел 15 матчей за «Ювентус», в которых заработал три желтые карточки.
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала
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