Кьеллини из-за травмы в матче с «Порту» может пропустить две недели

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини получил повреждение в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Порту» (1:2).

По сведениям Il Bianconero, 36-летний итальянец прибыл в медицинский центр клуба для прохождения тестов. Сообщается, что игрок рискует выбыть на две недели.

В текущем сезоне Кьеллини провел 15 матчей за «Ювентус», в которых заработал три желтые карточки.