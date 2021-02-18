Алекс Сандру: «В ответном матче «Ювентус» определенно должен сыграть лучше»

Защитник «Ювентуса» Алекс Сандру после поражения от «Порту» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:2) отметил, что в ответной встрече нужно сыграть лучше.

«Мы не первый раз плохо начинаем матч в этом сезоне. Надо над этим работать. Нужно играть с самого начала, потому что после быстро пропущенных мячей становится сложнее. К счастью, Кьезе удалось забить. Но в ответном матче мы определенно должны сыграть лучше, чем сегодня», — цитирует пресс-служба УЕФА Сандру.

Ответная игра состоится в Италии 9 марта.