Алекс Сандру: «В ответном матче «Ювентус» определенно должен сыграть лучше»
07:57
Защитник «Ювентуса» Алекс Сандру после поражения от «Порту» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:2) отметил, что в ответной встрече нужно сыграть лучше.
«Мы не первый раз плохо начинаем матч в этом сезоне. Надо над этим работать. Нужно играть с самого начала, потому что после быстро пропущенных мячей становится сложнее. К счастью, Кьезе удалось забить. Но в ответном матче мы определенно должны сыграть лучше, чем сегодня», — цитирует пресс-служба УЕФА Сандру.
Ответная игра состоится в Италии 9 марта.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029476--porto-vs-juventus/
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала
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