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Сегодня, 10:31

Каземиро: «Рад, что «Реал» прошел «Манчестер Сити»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро поделился мнением об ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Манчестер Сити».

«Я страдал, когда смотрел матч «Реала» с «Сити», я большой фанат «Реала»! Конечно, я был рад, в Мадриде играют мои друзья, и за «Манчестер Юнайтед» тоже», — приводит слова Каземиро журналист Фабрицио Романо.

«Реал» в серии пенальти обыграл «Манчестер Сити» со счетом 5:4 по сумме двух игр и вышел в полуфинал Лиги чемпионов, где встретится с «Баварией».

Карлос Энрике Казимиро (Каземиро)
Лига чемпионов УЕФА
ФК Манчестер Сити
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Реал
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