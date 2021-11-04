Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Карло Анчелотти: «Могу понять, почему болельщики «Реала» были недовольны сегодня»

00:33
Теги:

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу над «Шахтером» (2:1) в матче Лиги чемпионов.

«Мы хорошо начинали каждый из таймов, но, возможно, недостаточно агрессивно, - цитирует специалиста сайт УЕФА. - Мы контролировали игру, не создавая опасности. В первом тайме они хотели посылать мяч за наши спины и так забили свой единственный гол, поэтому мы решили защищаться нижним блоком во второй половине.

Винисиус в отличной форме. Его великолепный перехват сыграл важную роль в первом голе, а в эпизоде со вторым голом он исключительно сыграл с Каземиро и Бензема. Он поймал свою игру и буквально сияет уверенностью. Я могу понять, почему болельщики были недовольны сегодня. Порой это даже хорошо, что они будят нас своим свистом».

В составе победителей дубль сделал Карим Бенезема. У «Шахтера» отличился Фернанду.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Электронные сигареты и табак: одинаковые убийцы организма
Росздравнадзор начнет выявлять активных антипрививочников
0
Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 2 и 3 ноября, 4-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Ювентус» — «Зенит» и другие игры