Карло Анчелотти: «Могу понять, почему болельщики «Реала» были недовольны сегодня»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу над «Шахтером» (2:1) в матче Лиги чемпионов.

«Мы хорошо начинали каждый из таймов, но, возможно, недостаточно агрессивно, - цитирует специалиста сайт УЕФА. - Мы контролировали игру, не создавая опасности. В первом тайме они хотели посылать мяч за наши спины и так забили свой единственный гол, поэтому мы решили защищаться нижним блоком во второй половине.

Винисиус в отличной форме. Его великолепный перехват сыграл важную роль в первом голе, а в эпизоде со вторым голом он исключительно сыграл с Каземиро и Бензема. Он поймал свою игру и буквально сияет уверенностью. Я могу понять, почему болельщики были недовольны сегодня. Порой это даже хорошо, что они будят нас своим свистом».

В составе победителей дубль сделал Карим Бенезема. У «Шахтера» отличился Фернанду.