Де Дзерби считает, что «Шахтер» провел очень хороший матч против «Реала»

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби прокомментировал поражение от «Реала» (1:2) в Лиге чемпионов.

«Да, сегодня мы очень хорошо сыграли, - цитирует специалиста официальный сайт клуба. - Но и против «Интера» мы играли очень хорошо, и в первом тайме с «Реалом». Футбол зависит от эпизодов: в Киеве мы пропустили автогол, второй мяч – наша ошибка после аута. С «Шерифом» мы пропустили два очень глупых гола, потеряв мяч в ключевой позиции, откуда соперник провел контратаки. В целом мы уже провели хорошие матчи в Лиге чемпионов.

Сейчас у нас есть три ключевые вещи, которые мы должны делать, чтобы в следующих сезонах выступать лучше в Лиге чемпионов. Сначала необходимо победить в чемпионате Украины, потому что в прошлом сезоне «Шахтер» не стал чемпионом – закончил на втором месте. Во-вторых, важен прогресс наших молодых футболистов, таких как Мудрик, Бондаренко, Судаков, Фернанду, Маркос Антониу, Витау, Трубин и остальные. И третье – трансферы, особенно на тех позициях, где нам нужны скорость и техника, чего в этот момент не хватает.

В первую очередь ждем результата матча «Шериф» – «Интер», а потом посмотрим. Мы и сюда приехали побеждать. Остается еще два поединка – в них тоже будем стараться победить. Никто не ожидал, что мы проиграем «Шерифу», но особенно никто не ожидал, что «Шериф» победит здесь, в Мадриде. Сейчас у них шесть очков. Но если мы выиграем два матча, у нас будет семь. Мы должны стараться и на это работать. Чтобы играть в Лиге чемпионов как лидеры, нужно добавить три момента, о которых я сказал выше».

В составе победителей дубль сделал Карим Бенезема. У «Шахтера» отличился Фернанду.