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Канчельскис считает, что «Зенит» мог обыграть «Челси»

00:28
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал поражение от «Челси» в стартовом матче группового турнира Лиги чемпионов (0:1).

«Первый тайм был скучным, чуть не уснул. А во втором обе команды атаковали, «Зенит» неплохо проводил контрнаступления. Могли бы и выиграть, но питерцам не хватает исполнителей. Бразильцы помогли бы, если бы «Зенит» выиграл. Когда был Халк, тогда команда забивала. А сейчас пятками играют. Красиво, но результат на табло, три очка потеряли», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

Также экс-игрок сборной России прокомментировал инцидент с преклонением колена футболистов «Зенита» перед матчем.

«Такие вещи сугубо персональны, каждый думает по-своему. Я бы не заставлял никого вставать на колено. Если не встал, то не уважаешь что ли, разве будут ругать? Все зависит от человека, каждый сам понимает, что делает», — добавил Канчельскис.

Следующий матч в Лиге чемпионов «Зенит» проведет 29 сентября против шведского «Мальме» в Санкт-Петербурге.

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Сергей Федоров все материалы автора

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