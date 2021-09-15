Станислав Крицюк: «У «Зенита» не получалось качественно выходить в атаку»
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Голкипер «Зенита» Станислав Крицюк поделился впечатлениями после матча с «Челси» (0:1) в Лиге чемпионов.
«Как показала игра, обороняться было сложно, — сказал Крицюк в эфире «Матч ТВ». — Ребята бились, старались, это было видно. Не получалось качественно выходить в атаку, слишком много пространства давали в середине.
Не могу сказать, был ли это лучший матч «Зенита» в Лиге чемпионов за последнее время. В обороне ребята сыграли достаточно хорошо, но есть над чем работать. Мы сделаем выводы после приезда в Россию и поработаем над ошибками".
Единственный мяч в этой игре забил Ромелу Лукаку.
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