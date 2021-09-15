Петржела назвал поражение «Зенита» от «Челси» нестыдным
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Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела отметил, что поражение от «Челси» в стартовом матче группового турнира Лиги чемпионов (0:1) является плохим результатом.
«Результат плохой, потому что «Зенит» проиграл. Я ожидал, что они проиграют, но они молодцы, хорошо играли, и уступили только с минимальным счетом. На выезде всегда играть труднее. «Зенит» проиграл, но ничего страшного не случилось. Думал, петербуржцам будет тяжелее. Поражение такой команде, как «Челси» — не стыдно», — сказал Петржела в разговоре с корреспондентом «СЭ» Данилой Фролкиным.
Следующий матч в Лиге чемпионов «Зенит» проведет 29 сентября против шведского «Мальме» в Санкт-Петербурге.
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