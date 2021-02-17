Кампль назвал причины поражения «Лейпцига» от «Ливерпуля»

Полузащитник «Лейпцига» Кевин Кампль после поражения от «Ливерпуля» в 1/8 финала Лиги чемпионов (0:2) отметил, что команда допустила индивидуальные ошибки.

«Мы допустили две индивидуальные ошибки, которые на этом уровне не прощают. Мы знаем, что не можем позволять себе подобное. В целом я считаю, что мы провели хорошую игру и имели шансы забить два или три гола. Надеюсь, нам удастся сделать это в ответном матче», — цитирует пресс-служба УЕФА Кампля.

Ответный матч «Ливерпуля» против «Лейпцига» состоится 10 марта в Англии.