Кампль назвал причины поражения «Лейпцига» от «Ливерпуля»
02:55
Полузащитник «Лейпцига» Кевин Кампль после поражения от «Ливерпуля» в 1/8 финала Лиги чемпионов (0:2) отметил, что команда допустила индивидуальные ошибки.
«Мы допустили две индивидуальные ошибки, которые на этом уровне не прощают. Мы знаем, что не можем позволять себе подобное. В целом я считаю, что мы провели хорошую игру и имели шансы забить два или три гола. Надеюсь, нам удастся сделать это в ответном матче», — цитирует пресс-служба УЕФА Кампля.
Ответный матч «Ливерпуля» против «Лейпцига» состоится 10 марта в Англии.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029475--leipzig-vs-liverpool/
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала
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