Забитцер верит, что «Лейпциг» может обыграть «Ливерпуль» в ответном матче

Капитан «Лейпцига» Марсель Забитцер после поражения от «Ливерпуля» в 1/8 финала Лиги чемпионов (0:2) отметил, что у его команды остаются шансы на четвертьфинал.

«Мы хорошо играли отрезками и имели пару моментов. Конечно, неприятно начинать второй тайм с двух грубых ошибок. Но мы должны забыть о них. В ответной игре нужно будет сыграть агрессивно и активно впереди, как временами сегодня. Я думаю, что у нас есть шанс пройти дальше. Прежде всего, нам нужно исключить ошибки и улучшить реализацию. Сегодня у нас было несколько возможностей для взятия ворот. Если мы забьем хотя бы один гол, все станет немного легче. Конечно, сейчас кажется, что у нас нет шансов. Но мы верим в свою победу, потому что у нас классная команда», — цитирует пресс-служба УЕФА Забитцера.

Ответный матч «Ливерпуля» против «Лейпцига» состоится 10 марта в Англии.