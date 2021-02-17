Лига чемпионов
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Забитцер верит, что «Лейпциг» может обыграть «Ливерпуль» в ответном матче

03:04
Теги:

Капитан «Лейпцига» Марсель Забитцер после поражения от «Ливерпуля» в 1/8 финала Лиги чемпионов (0:2) отметил, что у его команды остаются шансы на четвертьфинал.

«Мы хорошо играли отрезками и имели пару моментов. Конечно, неприятно начинать второй тайм с двух грубых ошибок. Но мы должны забыть о них. В ответной игре нужно будет сыграть агрессивно и активно впереди, как временами сегодня. Я думаю, что у нас есть шанс пройти дальше. Прежде всего, нам нужно исключить ошибки и улучшить реализацию. Сегодня у нас было несколько возможностей для взятия ворот. Если мы забьем хотя бы один гол, все станет немного легче. Конечно, сейчас кажется, что у нас нет шансов. Но мы верим в свою победу, потому что у нас классная команда», — цитирует пресс-служба УЕФА Забитцера.

Ответный матч «Ливерпуля» против «Лейпцига» состоится 10 марта в Англии.

РБ Лейпциг — Ливерпуль

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029475--leipzig-vs-liverpool/

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 2966
Все опросы
Кто фаворит Лиги чемпионов-2020/21?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир