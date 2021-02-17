«Барселона» крупно проиграла в этом сезоне дома столько же раз, сколько за 20 сезонов до этого

«Барселона» в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов уступила «ПСЖ» на своем поле со счетом 1:4.

Это поражение стало для сине-гранатовых вторым крупным в сезоне на своем поле. Первое было от «Ювентуса» на групповой стадии Лиги чемпионов.

Как сообщает Opta, столько же раз «Барселона» крупно уступала дома за последние двадцать сезонов суммарно.