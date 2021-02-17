«Барселона» крупно проиграла в этом сезоне дома столько же раз, сколько за 20 сезонов до этого
02:45
«Барселона» в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов уступила «ПСЖ» на своем поле со счетом 1:4.
Это поражение стало для сине-гранатовых вторым крупным в сезоне на своем поле. Первое было от «Ювентуса» на групповой стадии Лиги чемпионов.
Как сообщает Opta, столько же раз «Барселона» крупно уступала дома за последние двадцать сезонов суммарно.
Опрос
проголосовало: 2964Все опросы
Кто фаворит Лиги чемпионов-2020/21?
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю