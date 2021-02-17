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«Барселона» крупно проиграла в этом сезоне дома столько же раз, сколько за 20 сезонов до этого

02:45
16 февраля. «Барселона» — «ПСЖ» — 1:4. Фото ФК «Барселона».
16 февраля. «Барселона» — «ПСЖ» — 1:4. Фото ФК «Барселона».
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«Барселона» в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов уступила «ПСЖ» на своем поле со счетом 1:4.

Это поражение стало для сине-гранатовых вторым крупным в сезоне на своем поле. Первое было от «Ювентуса» на групповой стадии Лиги чемпионов.

Как сообщает Opta, столько же раз «Барселона» крупно уступала дома за последние двадцать сезонов суммарно.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала




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