Как Баллак смотрел финал Лиги чемпионов в стриптиз-клубе. Видео
09:37
В сети появилось видео, как бывший полузащитник «Челси» Михаэль Баллак смотрит финал Лиги чемпионов.
Делал он это в рестороне, похожем на стриптиз-клуб. Баллак для просмотра футбола использовал свой телефон. В это время на сцене танцевали девушки, однако 44-летний экс-футболист не обращал на них никакого внимания — он был сосредоточен исключительно на футболе.
Напомним, что «Челси» победил «Манчестер Сити» со счетом 1:0 и стал обладателем трофея. Перед игрой Баллак пожелал победы лондонскому клубу и выразил уверенность в успехе «Челси».
Баллак выступал за «синих» с 2006 по 2010 год. На его счету 105 матчей за команду и 26 голов.
Michael Ballack only had one thing on his mind tonight. ? ?? pic.twitter.com/ioHPLY7qTK— Mirror Football (@MirrorFootball) May 29, 2021
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