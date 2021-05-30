Как Баллак смотрел финал Лиги чемпионов в стриптиз-клубе. Видео

В сети появилось видео, как бывший полузащитник «Челси» Михаэль Баллак смотрит финал Лиги чемпионов.

Делал он это в рестороне, похожем на стриптиз-клуб. Баллак для просмотра футбола использовал свой телефон. В это время на сцене танцевали девушки, однако 44-летний экс-футболист не обращал на них никакого внимания — о н был сосредоточен исключительно на футболе.

Напомним, что «Челси» победил «Манчестер Сити» со счетом 1:0 и стал обладателем трофея. Перед игрой Баллак пожелал победы лондонскому клубу и выразил уверенность в успехе «Челси».

Баллак выступал за «синих» с 2006 по 2010 год. На его счету 105 матчей за команду и 26 голов.