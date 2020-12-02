«Лейпциг» вырвал победу в матче с «Инстанбул Башакшехир»

«Истанбул Башакшехир» уступил «Лейпцигу» (3:4) в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

В составе хозяев хет-трик сделал Ирфан Кахведжи. У гостей забивали Юссуф Поульсен, Норди Мукьеле, Даниэль Ольмо и Александр Серлот.

Немецкий клуб набрал девять очков и занимает второе место в группе Н. У чемпиона Турции три очка и последняя, четвертая позиция. Команда потеряла шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов.

Лига чемпионов

Группа Н

5-й тур

«Истанбул Башакшехир» (Турция) — «Лейпциг» (Германия) — 3:4 (1:2)

Голы: Поульсен, 26 (0:1). Мукьеле, 43 (0:2). Ирфан Кахведжи, 45+3 (1:2). Ольмо, 66 (1:3). Ирфан Кахведжи, 72 (2:3). Ирфан Кахведжи, 85 (3:3). Серлот, 90+2 (3:4).

«Истанбул Башакшехир»: Гюнок, Шкртел (Епуряну, 46), Рафаэл да Силва, Болинголи-Мбомбо (Шадли, 36), Понк, Дениз Тюрюч, Беркай Озджан (Махмут Текдемир, 46), Ирфан Кахведжи, Ба, Вишча (Жулиану, 65), Гульбраннсен (Кривелли, 84).

«Лейпциг»: Гулачи, Упамекано, Мукьеле, Конате, Анхелиньо, Кампль (Адамс, 46), Забитцер, Форсберг (Серлот, 65), Ольмо (Клайверт, 87), Айдара (Орбан, 90+4), Поульсен.

Предупреждения: Шкртел, 38. Упамекано, 53. Дениз Тюрюч, 58. Ольмо, 67. Махмут Текдемир, 79. Рафаэл да Силва, 89.

Судья: дель Серро Гранде (Испания).

2 декабря. Стамбул. Стадион «Башакшехир Фатих Терим».